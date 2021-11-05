Александр Герчик предлагает свой путь в трейдинг и стать профессионалом

Компания Gerchik&co является одним из многочисленных брокеров, который предоставляет услуги для торговли на рынке Форекс. Это относительно новая организация была основана в 2015 году известным трейдером Александром Герчиком, который более 20-и лет назад приехал в США и начал успешную карьеру торговца на бирже.

Компания использует модель работы STP, когда все операции выводятся на межбанковскую ликвидность. Профессиональный трейдер Александр Герчик учел все моменты в создании брокера, создавая для трейдеров максимально комфортный сервис. Регулирование осуществляется со стороны Financial Commission. Имеется также страхование депозитов трейдеров на сумму 20 тысяч фунтов стерлингов.

Преимущества брокера

В сравнении с другими компаниями очевидных преимуществ несколько:

• большое количество инструментов для торговли – около 360 активов;

• возможность применения советников и других технических инструментов;

• высокая скорость исполнения ордеров;

• сотрудничество с несколькими поставщиками ликвидности.

Сервис ориентирован на сотрудничество с новыми и постоянными клиентами. Есть несколько платформ для торговли, выгодные условия реализации своих торговых стратегий с применением роботов или соответствующих инструментов.

TIMA-сервис

Визитная карточка брокера. Этот сервис ещё называют доверительным управлением с несколькими особенностями:

Депозит от 100 долларов. При желании баланс можно увеличивать, пополняя его в любой удобный момент; Калькулятор инвестора. Его функционал позволит трейдеру подобрать наиболее прибыльный формат инвестирования с учетом их объема; Рейтинг управляющих. Указана актуальная и правдивая информация обо всех трейдерах, которые ведут свои счета. Учитываются показатели доходности и просадки, есть информация о комиссиях и об условиях вывода; Риск-менеджер. Клиент самостоятельно указывает параметры просадки, чтобы ограничивать потерю инвестиций.

Компания использует средний уровень комиссии, гарантирует широкий инструментарий для работы, а также предлагает узкие спреды от нулевого пункта. Более 12 способов пополнения и вывода денег не ограничат даже самых требовательных трейдеров.

Многолетний опыт работы Александра Герчика позволил ему организовать высококачественный сервис с новыми или обновлёнными идеями. Качество при этом подтверждено многочисленными пользователями.