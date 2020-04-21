Главе ОП не понравились открытые рынки в Одессе: Базара не будет

Мэры Харькова и Одессы до сих пор не приняли решение о закрытии продуктовых рынков, которые продолжают работать.

Об этом речь шла 21 апреля на селекторном совещании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с председателями областных государственных администраций, сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что на совещании затронули вопрос выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях.

В ОП напомнили, что этот вопрос обсуждался на нескольких прошлых селекторных совещаниях.

«Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители этих городов не приняли решения об их закрытии», — рассказали в Офисе Президента.

В свою очередь, Ермак пообещал поднять этот вопрос перед Главой государства и министром внутренних дел.

Также Ермак подчеркнул важность получения оперативной информации и статистики из регионов о развитии ситуации с заболеваемостью COVID-19 и принимаемых карантинных мерах.

«Если есть какая-то проблема — вовремя присылайте информацию об этом. Чтобы вас не ждали, потому что без информации из нескольких областей мы не имеем полной картины по стране», — призвал председателей ОГА руководитель ОП.

Он также попросил руководителей облгосадминистраций провести разъяснительную работу с председателями РГА, чтобы они оперативно реагировали на сообщения об обнаружении новых больных коронавирусом и принимали необходимые меры по их обсервации или госпитализации.

Ермак подчеркнул недопустимость конфликтов между руководством ОГА и мэрами и сообщил, что Президент оперативно получает информацию как от руководителей областей, так и от мэров городов.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля данные по заболеваемости коронавирусом не предоставили Центру общественного здоровья Минздрава 7 регионов Украины.

Фото: president.gov.ua