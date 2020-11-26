Подачка или поддержка: Кто из предпринимателей получит 8 тысяч помощи

Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по восемь тысяч гривен финансовой помощи на портале и в мобильном приложении «Дия».

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook.

По его словам, помощь получат наёмные работники или физические лица-предприниматели (ФЛП), если их работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 — Временное размещение;

56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 — Демонстрация кинофильмов;

90 — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 — Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

«Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объём по этому направлению составит 10 млрд гривен», — отметил Фёдоров.

При этом подчёркивается, что финансовая помощь будет предоставляться однократно.

«Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду», — добавил вице-премьер.

25 ноября Кабинет Министров также принял решение о возобновлении с 1 ноября 2020 года выплат физическим лицам-предпринимателям помощи на детей в связи с введением карантина выходного дня.

Все одобренные Кабмином постановления должна одобрить Верховная Рада.

Как сообщала Одесса News, в Верховную Раду передан законопроект, предусматривающий налоговые каникулы для 200 тысяч физических лиц–предпринимателей с освобождением от уплаты всех налогов и сборов.