Одесса пока не вводит карантин выходного дня

Постановление Кабмина о «карантине выходного дня» пока не будет реализовано на территории Одессы.

Такое сообщение обнародовал секретарь городской комиссии по ТЭБ и ЧС Александр Тиховский.

«Город Одесса продолжает находиться в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения «оранжевой» зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября», — отметил Тиховский.

Он напомнил о необходимости «соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и ​​соблюдения социальной дистанции между людьми».



Как сообщала Одесса News, на утро 12 ноября в Одессе зарегистрированы 12 740 случаев COVID-19, в т.ч. 201 — летальный.