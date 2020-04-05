Из Черноморска пытались вывезти за рубеж крупную партию антисептиков

Пограничники Одесского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку вывоза из Украины партии средств дезинфекции, которых сейчас катастрофически не хватает в стране, через морской пункт пропуска «Черноморск».

Как сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ на своей странице в Facebook, «исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачён факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доставить в Азербайджан. В ходе проведения совместного осмотра в грузовике обнаружено 4 тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Сейчас образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Данные средства являются крайне необходимыми для украинских медицинских заведений для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. Общая стоимость средств дезинфекции составляет около 30 тысяч евро.

Кстати. Правительство 11 марта при введении ограничительных мер приняло решение запретить до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения для предотвращения дефицита таких товаров на внутреннем рынке.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 7.00 5 апреля в Украине насчитали уже 1225 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Фото: Facebook