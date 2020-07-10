Во всём мире из-за коронавируса ушли из жизни 557 тысяч человек

На утро 10 июля в мире насчитывается 557 401 человек (+5 289 за последние сутки), жизни которых унёс COVID-19.

Такую и другие цифры обнародовал Worldometer.

Всего состоянием на 10 июля насчитывается 12 393 489 заболевших COVID-19 (+222 917 за сутки), из них выздоровели 7 224 884 (+155 590) человек.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших входят: США — 3 219 999, Бразилия — 1 759 103, Индия — 794 842, Россия — 707 301, Перу — 316 448.

Украина на сегодняшний день занимает 35-е место в мире по количеству заболевших.

По количеству умерших от коронавируса первая пятёрка стран составилась таким образом: США — 135 822 (+960), Бразилия — 69 254 (+1 199), Великобритания — 44 602 (+85), Италия — 34 926, Мексика — 33 526.

Как сообщала Одесса News, учёные университетского колледжа Лондона (UCL), проведя серию исследований, пришли к выводу, что коронавирусные инфекции могут быть причиной неврологических осложнений и вызвать повреждение нервной системы и мозга человека.