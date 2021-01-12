COVID-19 в Одесской области: за сутки 314 заболели, 21 умерли

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (115) и Черноморске (92).

Общее количество заболевших — 76 289 (45 512 женщин и 30 777 мужчин).

В числе заболевших за сутки 12 детей и 23 медицинских работника. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 753 ребёнка и 2 497 медработников.

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 161 человек (+21 за сутки): Одесса — 580 (+17), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 46 (+1), Измаил — 55, Подольск — 5 (+1), Теплодар — 1, Черноморск — 35, Южный — 18 (+1), районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 26, Балтский — 1, Березовский — 18 (+1), Б.Днестровский — 29, Беляевский — 45, Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 18, Кодымский — 14, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 6, Овидиопольский — 21, Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 57 167: Одесса — 27 153, Балта — 402, г.Б.-Днестровский — 860, Измаил — 3 701, Подольск — 281, Теплодар — 183, Черноморск — 2 070, Южный — 1 035, районы — Ананьевский — 291, Арцизский — 1 105, Балтский — 217, Березовский — 864, Б.Днестровский — 426, Беляевский — 2 016, Болградский — 1 789, Великомихайловский — 285, Захаровский — 322, Ивановский — 630, Измаильский — 1 404, Килийский — 671, Кодымский — 356, Лиманский — 2 167, Любашевский — 423, Николаевский — 207, Овидиопольский — 1 906, Окнянский — 437, Подольский — 1 535, Ренийский — 459, Раздельнянский — 977, Савранский — 281, Саратский — 777, Тарутинский — 755, Татарбунарский — 865, Ширяевский — 317.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 12 января:

Одесса — 34 182 (дети — 1 538, медработники — 883)

— 34 182 (дети — 1 538, медработники — 883) Балта — 714 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 211 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 356 (дети — 143, медработники — 134)

— 4 356 (дети — 143, медработники — 134) Подольск — 479 (дети — 33, медработники — 29)

Теплодар — 338 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 461 (дети — 264, медработники — 42)

— 3 461 (дети — 264, медработники — 42) Южный — 1 775 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 344 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 305 (дети — 51, медработники — 54)

Балтский — 417 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 316 (дети — 100, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 617 (дети — 26, медработники — 29)

Беляевский — 3 057 (дети — 194, медработники — 194)

Болградский — 2 468 (дети — 137, медработники — 101)

В.Михайловский — 485 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 365 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 789 (дети — 46, медработники — 51)

Измаильский — 1 653 (дети — 114, медработники — 47)

Килийский — 1 270 (дети — 54, медработники — 69)

Кодымский — 455 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 244 (дети — 190, медработники — 126)

Любашевский — 635 (дети — 28, медработники — 6)

Николаевский — 436 (дети — 41, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 991 (дети — 185, медработники — 68)

Окнянский — 544 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 829 (дети — 108, медработники — 92)

Раздельнянский — 1 135 (дети — 38, медработники — 60)

Ренийский — 826 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 546 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 849 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 823 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 963 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 411 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 134 936 (364 за сутки). Проведено всего 341 796 исследований методом ПЦР (за сутки — 1 532).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области заболели коронавирусной инфекцией 312 человек.