Занятия с психотерапевтом не пошли на пользу одесской теннисистке

Первая «ракетка» Украины и №5 мирового рейтинга, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом 565 тыс. 530 долл.

Как сообщает XSPORT, в 1/4 финала Элина уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№46 WTA) — 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).

Отмечается, что матч длился долго — 157 минут, в течение которых «Свитолина подала 4 эйса против 11 у россиянки. При этом, Элина допустила 4 двойные ошибки, тогда как у Кудерметовой всего одна. Также Свитолина и Кудерметова обе реализовали по четыре из одиннадцати брейк-пойнтов».

Кудерметова так прокомментировала свою победу над Свитолиной:

«Был очень сложный матч. И, как мне кажется, мы обе играли здорово. Я старалась концентрироваться до последнего. В первом сете я также играла неплохо, но имела мало шансов, поскольку Элина играла невероятно. Сегодня она хорошо подавала, а я старалась бороться, не терять концентрацию и делать всё для победы.

У Элины прекрасная защита, из-за чего я старалась играть агрессивно. Чтобы её обыграть, нужно атаковать, делать выходы к сетке, потому что она невероятно бегает. Нужно играть агрессивно, чтобы выигрывать очки».

Как сообщала Одесса News, Свитолина начала занятия с психотерапевтом, «которая позволяет ей быть сильнее вне корта и чувствовать себя увереннее в рамках спортивной карьеры».