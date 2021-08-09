Токио простилось с Олимпиадой, следующая — в Париже в 2024 году

В это воскресенье в японской столице Токио на 68-тысячном Национальном стадионе прошла официальная церемония закрытия летних Олимпийских игр.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сама церемония повторяла сдержанный характер Олимпиады, которая с учётом пандемии коронавируса проходила без зрителей.

Президент Международного олимпийского комитета поблагодарил японский народ и признал сложность проведения Игр в условиях коронакризиса.

Ранее после переноса Олимпиады-2020 в Токио в год организаторы заявляли, что мероприятие станет «символом триумфа человечества над пандемией». Но, учитывая жёсткие карантинные мероприятия во время спортивного праздника, и тот факт, что сейчас новые штаммы коронавируса активно распространяются по всему миру, Олимпийские игры в Токио всё же триумфом не стали и вышли для Японии финансово обременительными, говорится в сообщении.

Из-за отсутствия зрителей Япония не смогла заработать денег на олимпийском туризме. В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом спортивные сооружения во время Игр в Токио и трёх соседних префектурах — Тиба, Канагава и Сайтама — оставались без зрителей. Такое решение приняли оргкомитет Олимпиады, МОК и власти японской столицы.

В течение 23 июля-8 августа более 12 тысяч атлетов из 206-х стран выступили на Играх в 33-х видах спорта и разыграли 339 комплектов наград. Неофициальный командный зачёт Игр-2020 выиграла команда США — 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых). На втором месте Китай — 88 (38, 32, 18), на третьем — Япония — 58 (27, 17, 17).

Украину на главном спортивном форуме четырёхлетия представляли 153 олимпийца в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Украинцы завоевали 19 медалей (1 золотую, 6 серебряных, 12 бронзовых).

По количеству наград украинцы превзошли результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, где получили 11 медалей (2, 5,4).

Это была седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого украинские атлеты выступали в Атланте-1996 года, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро.

Всего на летних Играх украинцы теперь имеют 139 медалей (35 золотых, 36 серебряных и 68 бронзовых).

Министр по делам молодёжи и спорта Вадим Гутцайт высоко оценил результат украинских спортсменов, о чём он написал у себя в Facebook. В частности, он подчеркнул, что украинская Олимпийская сборная вошла в первую двадцатку по общему количеству медалей. По его словам, каждый восьмой спортсмен украинской сборной завоевал медаль. 23 спортсмена заняли 4-6 места в финальных соревнованиях.

Из 10 одесских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, серебряную медаль добыла Анжелика Терлюга (карате), а бронзовую — теннисистка Элина Свитолина,

Министр напомнил, что за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за «золото» — 125 тысяч долларов, за «серебро» — 80 тысяч долларов, за «бронзу» — 55 тысяч долларов.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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