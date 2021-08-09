Зеленский едет в Одесскую область проверить военных

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский ознакомится с работой командования oбъединённых cил Вооружённых сил Украины и вновь построенными объектами военной инфраструктуры.

Как сообщала Одесса Mews, 4 июля 2021 года на Морском вокзале в Одессе с участием Президента Украины состоялись официальные торжества, посвящённые Дню Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

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