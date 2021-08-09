22 августа в Одесской опере начинается Бархатный сезон

К 30-летию Независимости Украины, с 22 августа по 15 сентября, Одесская национальная опера приглашает на масштабное культурное событие лета — шестой международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

В международном фестивале примут участие более восьмисот участников: звёздные гости, солисты национальных оперных театров Украины, Одесский национальный филармонический оркестр, известные дирижёры современности и выдающиеся солисты, хор, балет и оркестр Одесской оперы.

Гостей фестиваля ждут 6 знаковых событий: оперные премьеры, концертные программы, балетная феерия под открытым небом, уникальный художественный проект-коллаж «Ковчег Украины: музыка».

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