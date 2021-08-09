Экоактивисты остановили вырубку голубых елей перед Одесской ОГА

Экоактивисты Одессы остановили варварскую вырубку голубых елей возле здания областной администрации на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает Культурометр.

«Чиновники выписали документы на ликвидацию 35-летних деревьев, так как они якобы были в аварийном состоянии. По не подтверждённой информации, ели решили спилить из-за того, что они не вписывались в будущую реконструкцию парка. Ведь известно, что голубые ели вокруг административных зданий стали неким символом советской эпохи. Что, впрочем, не мешает им расти, например, вокруг здания одесского СБУ», — говорится в сообщении.

Как отметил Владислав Балинский, руководитель ГО “Зелёный лист”, оставшиеся пни от трёх спиленных деревьев выглядели абсолютно здоровыми. Под влиянием общественного мнения и возмущения экоактивистов, в областной администрации остановили вырубку деревьев.

На данный момент есть два варианта, что делать с деревьями, сообщил Балинский.

Первый и самый затратный – пересадить взрослые деревья в парк Шевченко. Но для этого понадобится тяжёлый кран, аккуратное выкапывание корневой системы, а также перевозка на дальномере. И проводить такие работы нужно не раньше глубокой осени. К тому же нет гарантий, что дерево приживётся на новом месте.

Наиболее подходящий вариант – аккуратная обрезка деревьев с работами по укреплению ствола.

Отмечается, что 9 августа будет решаться дальнейшая судьба 30 голубых елей на проспекте Шевченко.

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