Первой ракеткой Украины и 18-й в мире остаётся одесситка Элина Свитолина

В обновлённом 22 апреля рейтинге теннисисток-профессионалов, который составляет Женская теннисная ассоциация (WTA), позиции улучшили три из девяти украинок, которые входят в топ-200.
Первой ракеткой Украины и 18-й в мире осталась Элина Свитолина.
Марта Костюк поднялась в рейтинге сразу на шесть позиций и заняла 21-е место. Это самый лучший результат в карьере 21-летней украинки.
Ангелина Калинина, на прошлой неделе уступившая в полуфинале турнира Open Capfinances Rouen Métropole во французском Руане, осталась 32-й ракеткой мира.
Другие украинские теннисистки из топ-200 расположились на следующих местах:
- одесситка Даяна Ястремская – 34-я (минус одна позиция);
- Леся Цуренко – 41-я (без изменений);
- Дарья Снигур – 125-я (плюс семь позиций);
- Юлия Стародубцева – 142-я (минус четыре);
- Екатерина Байндль, проживающая в Одессе, – 176-я (минус одна позиция);
- Катарина Завацкая – 181-я (плюс одна позиция).
Лидерами мирового тенниса в одиночном разряде остаются Ига Швентек из Польши (первая ракетка мира), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Коко Гауф из США (третья).
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