Первой ракеткой Украины и 18-й в мире остаётся одесситка Элина Свитолина

В обновлённом 22 апреля рейтинге теннисисток-профессионалов, который составляет Женская теннисная ассоциация (WTA), позиции улучшили три из девяти украинок, которые входят в топ-200.

Первой ракеткой Украины и 18-й в мире осталась Элина Свитолина.

Элина Свитолина

Марта Костюк поднялась в рейтинге сразу на шесть позиций и заняла 21-е место. Это самый лучший результат в карьере 21-летней украинки.

Ангелина Калинина, на прошлой неделе уступившая в полуфинале турнира Open Capfinances Rouen Métropole во французском Руане, осталась 32-й ракеткой мира.

Даяна Ястремская

Другие украинские теннисистки из топ-200 расположились на следующих местах:

одесситка Даяна Ястремская – 34-я (минус одна позиция);

Леся Цуренко – 41-я (без изменений);

Дарья Снигур – 125-я (плюс семь позиций);

Юлия Стародубцева – 142-я (минус четыре);

Екатерина Байндль, проживающая в Одессе, – 176-я (минус одна позиция);

Катарина Завацкая – 181-я (плюс одна позиция).

Екатерина Байндль

Лидерами мирового тенниса в одиночном разряде остаются Ига Швентек из Польши (первая ракетка мира), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Коко Гауф из США (третья).

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