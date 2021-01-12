В Одессе на морвокзале будет памятник капитану дальнего плавания

На Одесском морвокзале в скором времени откроется новый памятник — капитану дальнего плавания.

Соответствующее решение 27 января рассмотрит исполком городского совета, пишет Пушкинская.

Отмечается, что инициатором установки памятника в 2019 году выступила «Ассоциация морских капитанов Одессы». Члены этой организации утвердили макет памятника скульптора Александра Князика из бронзы и начали сбор денег, а это 30 тысяч долларов.

«27 января исполком горсовета должен согласовать место установки скульптуры. На данный момент известно, что она будет находиться возле здания морвокзала, однако с какой именно стороны — загадка», — говорится в сообщении.

«Образ Капитана дальнего плавания всегда имел культовое значение в городе. Учитывая это, городской совет поддержал идею “Ассоциации морских капитанов Одессы” по установке в городе памятного знака “Капитан дальнего плавания”, что стало данью благодарности и уважения многим поколениям одесситов, посвятивших свою жизнь морскому флоту и процветанию родного города», — сказали в ассоциации.

Этот памятник станет третьим на Одесском морвокзале, составив компанию памятникам «Золотое дитя» и жене моряка.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в Белгород-Днестровском, на территории педагогического профессионального колледжа, открыт памятный знак великому польскому поэту Адаму Мицкевичу.