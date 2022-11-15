В Одессе снесли памятник Максиму Горькому

В Одессе, в бывшем санатории имени Максима Горького, на 15-й станции Большого Фонтана снесли памятник этому российскому писателю.

Это первый демонтированный в Одессе памятник, связанный с Россией. Распоряжение о демонтаже выдала администрация здравницы.

Как пояснила директор санатория Татьяна Малыхина, памятник не был историческим и не представлял художественной ценности. Также сам санаторий поменял название на “Клинический санаторий “Первый”.

Татьяна Малыхина

Одесса News информировала о том, что 30 ноября депутаты Одесского горсовета примут решение, согласно результатам опроса жителей города, о демонтаже памятника императрице Екатерине, на месте которого будет востановлен фонтан.

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