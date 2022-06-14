Директор Одесской научной библиотеки будет решать, какие нам нужны памятники

В Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации, в который вошла директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова.

Как сообщает пресс-служба Минкульта, Совет — совещательный орган. Он будет заниматься, в частности, координацией демонтажа советских памятников.

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с советом», – говорится в сообщении.

В министерстве назвали дерусификацию и декоммунизацию «своевременными процессами», но подчеркнули, что они «должны проходить цивилизованно».

В совет вошли писатели, культурные деятели, издатели и историки, сообщил в эфире телемарафона 12 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, кроме представителей Минкульта и УИНП, в экспертный совет войдут:

глава Украинского института книги Александра Коваль;

литературовед Вера Агеева;

директор издательства «Факел», писатель Ростислав Семкив;

руководительница культурного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак;

писатель Алексей Никитин;

искусствовед Диана Клочко;

замдиректора Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук;

руководитель Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова;

культуролог Анна Цыба;

искусствовед Евгения Моляр;

директор Национального музея истории Фёдор Андрощук;

директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло;

директор музея Второй мировой войны Юрий Савчук;

директор центра городской истории Львова София Дяк;

декан исторического факультета университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк;

историк Павел Гай-Нижник;

режиссёр Ивано-Франковского облмузлрамтеатра им.И.Франко Ростислав Держипольский;

профессор Национальной музыкальной академии Елена Корчева;

профессор университета имени Шевченко Наталья Кривда;

политик Олесь Доний;

глава издательства «Фолио» Александр Красовицкий.

Ткаченко добавил, что в регионах необходимо создать аналогичные экспертные советы, чтобы «дерусификация публичного пространства не превратилась в хаос».

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою точку зрения на проведение в жизнь Законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

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