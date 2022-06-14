Директор Одесской научной библиотеки будет решать, какие нам нужны памятники

В Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации, в который вошла директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова.
Как сообщает пресс-служба Минкульта, Совет — совещательный орган. Он будет заниматься, в частности, координацией демонтажа советских памятников.
«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с советом», – говорится в сообщении.
В министерстве назвали дерусификацию и декоммунизацию «своевременными процессами», но подчеркнули, что они «должны проходить цивилизованно».
В совет вошли писатели, культурные деятели, издатели и историки, сообщил в эфире телемарафона 12 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, кроме представителей Минкульта и УИНП, в экспертный совет войдут:
- глава Украинского института книги Александра Коваль;
- литературовед Вера Агеева;
- директор издательства «Факел», писатель Ростислав Семкив;
- руководительница культурного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак;
- писатель Алексей Никитин;
- искусствовед Диана Клочко;
- замдиректора Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук;
- руководитель Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова;
- культуролог Анна Цыба;
- искусствовед Евгения Моляр;
- директор Национального музея истории Фёдор Андрощук;
- директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло;
- директор музея Второй мировой войны Юрий Савчук;
- директор центра городской истории Львова София Дяк;
- декан исторического факультета университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк;
- историк Павел Гай-Нижник;
- режиссёр Ивано-Франковского облмузлрамтеатра им.И.Франко Ростислав Держипольский;
- профессор Национальной музыкальной академии Елена Корчева;
- профессор университета имени Шевченко Наталья Кривда;
- политик Олесь Доний;
- глава издательства «Фолио» Александр Красовицкий.
Ткаченко добавил, что в регионах необходимо создать аналогичные экспертные советы, чтобы «дерусификация публичного пространства не превратилась в хаос».
Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою точку зрения на проведение в жизнь Законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».
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