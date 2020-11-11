COVID-19 в Украине: за сутки — 10 611 случаев

По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе у 350 детей и 493 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника», — написал он.



По информации министра, за последние сутки госпитализированы 1 453 человека; летальных случаев — 191; выздоровели — 6 802 человека; проведено тестов за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43 908, методом ИФА — 29 377).

За всё время пандемии в Украине заболели — 489 808 человек; выздоровели — 221 459 человек; летальных случаев — 8 947; проведено ПЦР-тестов — 3 735 166.

За последние сутки самое большое количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 10 ноября в Украине за сутки зафиксировали 10 179 случаев.