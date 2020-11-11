COVID-19 в Одесской области: за сутки 706 новых случаев

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 706 человек, в том числе у 26 детей и 19 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 29 979 (17 807 женщин, 12 172 мужчины), в том числе дети 1 774, медработников — 1 362.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 441 человек: Одесса — 199, Белгород-Днестровский — 16, Измаил — 26, Черноморск — 17, Южный — 4, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 8, Балтский — 4, Березовский — 5, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 21, Болградский — 19, Великомихайловский — 1, Ивановский — 2, Измаильский — 16, Килийский — 1, Кодымский — 2, Лиманский — 10, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 9, Окнянский — 1, Подольский — 17, Ренийский — 4, Раздельнянский — 12, Саратский — 13, Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 14 298 пациентов: Одесса — 7 539, Белгород-Днестровский — 582, Измаил — 482, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 273, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 69, Балтский — 182, Березовский — 439, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 322, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 6, Ивановский — 293, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 552, Любашевский — 15, Подольский — 468, Окнянский — 14, Николаевский — 37, Овидиопольский — 242, Раздельнянский — 111, Ренийский — 54, Савранский — 40, Саратский — 111, Тарутинский — 327, Татарбунарский — 373, Ширяевский — 14.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 11 ноября:

Одесса — 12 437 (дети — 655, медработники — 492)

— 12 437 (дети — 655, медработники — 492) г.Белгород-Днестровский — 514 (дети — 29, медработники — 32)

Измаил — 1 758 (дети — 96, медработники — 80)

— 1 758 (дети — 96, медработники — 80) Черноморск — 916 (дети — 58, медработники — 16)

Теплодар — 112 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 410 (дети — 24, медработники — 5)

Ананьевский — 217 (дети — 16, медработники — 27)

Арцизский — 642 (дети — 30, медработники — 40)

Балтский — 520 (дети — 12, медработники — 35)

Березовский — 658 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 407 (дети — 20, медработники — 15)

Беляевский — 1 425 (дети — 115, медработники — 59)

Болградский район — 1 431 (дети — 96, медработники — 76)

— 1 431 (дети — 96, медработники — 76) В.Михайловский — 162 (дети — 18, медработники — 10)

Захаровский — 131 (дети — 2, медработники — 1)

Ивановский — 365 (дети — 27, медработники — 28)

Измаильский — 702 (дети — 54, медработники — 32)

Килийский — 397 (дети — 27, медработники — 31)

Кодымский — 178 (дети — 11, медработники — 9)

Лиманский — 1 023 (дети — 67, медработники — 61)

Любашевский — 222 (дети — 13, медработники — 6)

Николаевский — 194 (дети — 8, медработники — 1)

Овидиопольский — 1 424 (дети — 99, медработники — 36)

Окнянский — 182 (дети — 3, медработники — 3)

Подольский — 1 226 (дети — 81, медработники — 105)

Ренийский — 202 (дети — 7, медработники — 23)

Раздельнянский — 308 (дети — 16, медработники — 8)

Савранский — 216 (дети — 11, медработники — 8)

Саратский — 538 (дети — 47, медработники — 22)

Тарутинский — 408 (дети — 25, медработники — 22)

Татарбунарский — 547 (дети — 29, медработники — 44)

Ширяевский — 97 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, на утро 11 ноября в мире зафиксировано 51 857 492 (+612 259 за сутки) заболевших, 1 280 448 (+11 122) умерших и 36 426 815 (+370 713) избавившихся от болезни.