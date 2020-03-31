В Одесской области возле больниц поставили «коронавирусные» палатки

Первичный осмотр людей с подозрением на COVID-19 медики Одесской области будут проводить в просторных военных палатках, которые развернули работники ГСЧС на территории семи «опорных» медучреждений области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что палатки будут оборудованы необходимой диагностической аппаратурой.

В частности, такие «коронавирусные» палатки развернут в Измаильском районе — на территории Дунайской областной и Измаильской райбольницы, Подольской и Черноморской больниц, а также в Одессе — на базе инфекционной больницы, областного клинического медцентра и городского роддома №2.

Именно здесь медики будут принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с симптомами инфицирования коронавирусом.

Временные пункты приёма больных с подозрением на COVID-19 организованы, чтобы предотвратить распространение вируса внутри «опорных» больниц.

Отмечается, что состоянием на 30 марта в Украине установлено 217 таких пунктов.

В стационары, которые в дальнейшем станут изоляторами, будут госпитализировать только больных коронавирусной болезнью.

В стационаре Одесской инфекционной больницы сейчас находятся с подозрением на инфицирование коронавирусом 44 пациента. У шести из них диагноз COVID-19 лабораторно подтверждён.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 31 марта в Одессе зарегистрировано 11 случаев заболеваний COVID-19, в Украине уже 549.

Фото: ГСЧС Украины