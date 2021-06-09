Что с нами не так: медики в Одессе выкинули трёх инвалидов на кладбище

Вопиющий инцидент, произошедший днями в Одессе, приобретает всё более гнетущий и криминальный характер.

Одессит Сергей Бакуменко стал свидетелем истории, произошедшей на 2-м Христианском кладбище, которую он описал на своей странице в Facebook.

«На 2-ое Одесское Христианское кладбище привезли трёх увечных людей (у одного нет половины головы, у второго нет обеих конечностей ног, третий передвигается ползком) по их словам неизвестные вывезли их с территории психлечебницы на Воробьёва, 9 на частном транспорте и оставили их лежать возле склепа. Не оставив тем ни воды, ни пищи», — пишет Сергей Бакуменко.

Неравнодушный одессит связался с депутатом горсовета Лилией Леонидовой (ОП-ЗЖ), которая помогла до выяснения всех подробностей произошедшего разместить людей с ограниченными возможностями в медицинский центр.

«Я вышел на связь с депутатом Лилией Леонидовой и она сразу стала помогать. Она добилась того, чтобы этих инвалидов приютили хотя бы на несколько дней в медицинском центре на Циолковского 1 до выяснения всех обстоятельств этого вопиющего инцидента», — сообщил Бакуменко.

В Одесском областном центре психического здоровья, чьими пациентами являлись трое брошенных людей, объяснили свой антигуманный поступок тем, что состояние здоровья инвалидов не является профильным для психиатрического медицинского учреждения. Поэтому на их лечение в Центре нет денег.

Директор этого центра Анатолий Волощук рассказал телеканалу ICTV, что инвалиды действительно содержались у них, «однако больше делать этого нет возможности». Мол, государство финансирует лишь содержание в больнице людей, страдающих острыми психиатрическими патологиями — например, имеющих галлюцинации или отличающихся агрессивным поведением. А выброшенные на кладбище люди с ограниченными возможностями для окружающих угрозы не представляют и держать их в больнице не могут — денег нет.

«По требованиям НСЗУ эти пациенты, так как не имеют острой психиатрической патологии, не должны находиться в психиатрическом стационаре… Никто не вывозил этих пациентов. Кто-то из них имеет свободный выход. Кто-то мог выйти — за ним мог выйти другой»», — заявил Волощук.

Сейчас бывшие пациенты находятся в Одесском городском центре учёта бездомных граждан. По словам директора центра Александра Лимазева, у этих людей имеется физическая и ментальная инвалидность, так что они нуждаются в постоянном медицинском уходе, который сотрудники учреждения предоставлять не могут. Но обещают позаботиться о больных в меру возможностей до тех пор, пока власти не придумают, что с ними делать дальше.

Власти и полиция, в частности, пока безмолвствуют.

Как сообщала Одесса News, в июне в Одессе в районе «Дельфина» открылся пляж для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Facebook/Бакуменко

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