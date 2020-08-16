COVID-19 в Украине: за сутки 1 637 случаев, 24 смерти

В Украине по состоянию на 16 августа лабораторно подтвердили 91 356 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 637.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 24 новых летальных случая. Всего в Украине зарегистрировано 2 068 смертей от COVID-19.

Выздоровели — 47 822 пациента. Болеют — 41 466.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявлено в Харьковской — 228, Черновицкой — 183, Ивано-Франковской областях — 158 и в г.Киеве — 146.

Как сообщала Одесса News, Украина на 16 августа занимает 31-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.