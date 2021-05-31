Пенка с эффектом памяти? -Вы шутите. — Нет, в торговом доме АСАТ её можно купить

Многие считают, что пена с эффектом памяти — это что-то из области фантастики.

Подробнее об этом можно узнать, ознакомившись с каталогом на сайте дома АСАТ в любое удобное для Вас время.

Прототип современного поролона Memory (Мемори) разрабатывался учёными NASA специально для космонавтов. Из него изготавливались основания, спинки кресел и ремни крепления в космических кораблях. Известно, что во время старта космического аппарата на тело космонавтов воздействует огромное давление. А вязко-эластичный пенополиуретан (ППУ) помогает разгружать те части тела, на которые идёт наибольшая нагрузка.

Наконец-то ППУ стал доступен не только космонавтам. С высоты на землю его спустили изобретатели, придумавшие матрасы с ППУ, мебель и многое другое.

Умный пенополиуретан Memory Foam – идеальный наполнитель для создания мебели с ортопедическим эффектом. Такая пена состоит из мельчайших полых ячеек одинаковой формы, которые податливо сжимаются и плавно возвращаются к изначальному размеру после механической деформации. Качественный умный ППУ украинского производства представлен на сайте торгового дома АСАТ.

Что собой представляет этот поролон? Мемори пена – вязко-эластичный пенополиуретан марки VE равномерно распределяет давление по всей своей поверхности. Кроме того, ППУ с эффектом памяти поддерживает постоянную температуру путём циркуляции воздуха внутри ячеек и отталкивает пыль.

ППУ относится к экологически чистым материалам, в составе которых нет токсических веществ. От отличается долговечностью и годами не теряет изначального свойства. Поролон прошёл все проверки на качество на территории Украины. Его соответствие заявленным характеристикам подтверждается документально.

Сегодня пена активно используется во многих сферах промышленности. Из неё делают домашнюю, медицинскую, спортивную мебель, автомобильные кресла. Её используют для производства матрасов, топперов, ортопедических стелек для обуви.

Использование умного ППУ показано людям:

Пожилого возраста

Во время реабилитации после травм

С заболеваниями опорно-двигательного аппарата (такими, как остеохондроз, искривления позвоночника)

С нарушенным кровообращением в конечностях

Со склонностью к судорогам в ночное время

Аллергикам и астматикам.

Если у вас остались или, наоборот, появились какие-либо вопросы касаемо состава, условий приобретения пены, менеджеры АСАТ всегда Вам готовы предоставить качественную консультацию.