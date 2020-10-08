СБУ в Одессе обыскивало общественную приёмную нардепа Скорика

8 октября сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного агентства осуществляют обыски в доме №26 по улице Большой Арнаутской в ​​Одессе, где размещается общественная приёмная народного депутата Украины, кандидата на должность городского головы Николая Скорика.

Об этом сообщается в заявлении на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«В 7 часов утра 8 октября в общественной приёмной народного депутата Николая Скорика по ул.Большая Арнаутская, 2б/1 сотрудниками НАБУ совместно с СБУ был проведён обыск. Без объяснения и комментариев более 100 силовиков оцепили здание и, взломав двери болгаркой, ворвались в офис народного депутата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе Одесской партийной организации эти действия объясняют только одним – власть настолько пугает растущий рейтинг ОП-ЗЖ в регионе и лично кандидата на пост мэра Одессы Николая Скорика, что она готова перейти любую черту и совершать любые противоправные действия.

«Цель которых очевидна – заткнуть рот единственной оппозиционной партии в Украине, заставить замолчать всех критиков Зе-власти. Всего за несколько недель до выборов власть настолько боится растущего рейтинга ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, что выбирает наихудший путь – противоправный, пытаясь развернуть очередной раунд «охоты на ведьм». И сегодняшняя атака на офисы партии в Одессе и попытка лично надавить на нашего кандидата в мэры, народного депутата Николая Скорика, похоже, далеко не последнее звено в этой позорной цепи. Доведя страну и людей до жесточайшего экономического и социального кризиса, не в состоянии вернуть мир в Украину, ради поднятия своего нулевого рейтинга они готовы на любые инсинуации. Именно поэтому силовики устраивают очередное шоу, в ходе которого они будут выявлять участников «вражеских колонн», преследуя две цели – снять кандидата-лидера с выборной гонки и отвлечь внимание граждан от социально-экономической катастрофы, в которую они погрузили страну и людей.

В заявлении ОП-ЗЖ говорится, что «все попытки власти таким путём сохранить кресла обречены на провал. А за все ваши антинародные действия вы очень скоро будете отвечать. Команда Николая Скорика продолжит борьбу за Одессу и её жителей. Мы вас не боимся и верим в поддержку людей».

Кстати. Согласно данным последних соцопросов, поддержка Николая Скорика избирателями уже вышла на уровень поддержки партии в целом и составляет около 20%.

«Власть может, конечно, подпортить нервы команде ОП-ЗЖ в Одессе своими «погромами», но помешать нашей победе они бессильны», – сказал Николай Скорик.

Спикер Одесского облуправления СБУ Анна Шевчук не назвала причин обыска: «Пока об обыске не знаю». А в пресс-службе НАБУ пообещали журналистам выяснить, какие основания для осуществления следственных действий в приёмной Скорика имеют детективы.

Как сообщала Одесса News, Скорика выдвинула кандидатом на должность городского головы областная организация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Дополнено. НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 8 октября пришли с обысками по месту жительства физических лиц и в офисы ряда компаний в рамках расследования злоупотреблений, из-за которых ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесён ущерб в особо крупных размерах.