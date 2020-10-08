Киберспортивная осень в Одессе продолжается

Молодёжная платформа Одессы UPDATER, созданная активными одесситами для того, чтобы объединить различные сообщества и группы молодёжи города посредством разнообразных мероприятий: концертов, турниров, встреч, семинаров, соревнований и т.д., проводит осенние турниры по киберспорту.

Уходящая неделя — последняя, когда вы и ваша команда можете зарегистрироваться и принять участие в осенних кибертурнирах.

Для организаторов не важно, что тебя увлекает: компьютерные игры, футбол, комиксы, сериалы, воркаут, анимэ, кей поп, что угодно, главное, что ты молод, активен и хочешь изменить этот мир.

Генеральный партнёр всех мероприятий сентября-октября 2020 года — мэр города Одессы и его партия «Доверяй делам». Благодаря им тысячи игроков Одессы и области, а по некоторым дисциплинам — всей Украины — уже смогли принять участие в больших любительских соревнованиях по киберспорту.



Вся информация о мероприятиях осени собрана на сайте новой молодёжной платформы Одессы — UPDATER.

Организатор — киберспортивное сообщество SkiLL_UA.