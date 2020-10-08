Первая партия одесских призывников отправлена в ВСУ

В Одесском территориальном центре в рамках нынешней осенней призывной кампании состоялась первая отправка призывников Одесской области в ​​ряды Вооружённых Сил Украины и других военных формирований.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, церемония отправки призывников в армию прошла на плацу Одесского областного сборного пункта.

В общем, этой осенью Одесская область отправит в армию более 730 юношей. Это меньше на 20 процентов, чем обычно. Причиной этого является желание большинства молодых ребят заключать контракт с Вооружёнными силами.



Накануне отправки все военнообязанные бесплатно прошли ИФА-тестирование.

Отмечается, что для срочников действуют все социальные гарантии, есть достойное вещное и пищевое обеспечение.

Срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединённых сил, — подчёркивается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в этом году в армию будет призвано 735 юношей из Одесской области, в т.ч. в Вооружённые силы направят 337 юношей, в Государственную специальную службу транспорта — 45 человек, Национальную гвардию — 328, Госпогранслужбу — 25.

Видео: Телерадиостудия МОУ «Бриз»