Одесский нардеп Скорик: Год Зеленского – это год циничного обмана людей

Первый год президентства Владимира Зеленского стал годом разочарований и обмана.

Таково мнение одесского народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николая Скорика, которое он высказал на брифинге в Верховной Раде во вторник, 19 мая.

Мира нет, гуманитарная политика вызывает возмущение, виновные в резонансных преступлениях не наказаны, заявил Николай Скорик.

Он подчеркнул, что в вопросе мира не сделано ни одного шага для его достижения. «Мы наблюдаем фактический отказ власти от выполнения Минских соглашений. Это был главный вопрос, решения которого ждали наши граждане. Света в конце тоннеля не видят ни украинцы, ни мировое сообщество. И во многом по вине украинской власти, потому что не хватает политической воли, есть растерянность и постоянное изменение позиции со стороны высших руководителей государства», – сказал нардеп.

Политик акцентировал, что продолжается ущемление русскоязычного населения и представителей других национальных общин. «Ничего не сделано для защиты их прав согласно Европейской хартии региональных языков, Конституции Украины. Продолжается политика прежней власти по разделению наших граждан по языковому признаку», – отметил парламентарий.

«Власть должна понять, что политика переписывания истории раскалывает украинское общество и подрывает основы государственности. Когда представители власти начинают заявлять о том, что такого праздника, как День Победы 9 мая, не существует. Что непонятно, за чьи интересы украинцы воевали в Великой Отечественной войне – это неприемлемая позиция. Война и победа над фашизмом – это борьба украинского народа за своё будущее, за право на жизнь, за то, чтобы трагедии Бабьего Яра никогда не повторялись. И именно по итогам Великой Отечественной войны Украина стала одним из основателей ООН. Это стало признанием выдающегося вклада украинского народа в общую победу», – подчеркнул политик.

Николай Скорик напомнил, что остаются нерасследованными резонансные преступления, которые произошли в стране с 2014 года. «Начиная с событий на Майдане, событий в Одессе 2 мая, резонансных убийств. Апофеозом всего стало то, что вчера, 18 мая, Генеральная прокуратура признала Сергея Стерненко пострадавшим вместо того, чтобы вручить ему подозрение в совершении убийства», – акцентировал народный депутат.

По мнению политика, в экономике мы не видим ничего, кроме стремления выполнить требования МВФ. «Ради даже не денег, а обещаний денег, Украина отдала землю, банковскую систему, начала масштабную приватизацию стратегических объектов. В сентябре прошлого года Кабмин отменил список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Это был тот предохранитель, который работал все годы независимости, чтобы сдерживать неконтролируемую приватизацию. С учётом тех выплат, которые должна осуществить Украина, этот кредит, если он и будет, пойдёт на выплаты долгов предыдущих лет. А падение экономики, согласно прогнозам, по итогам года составит более 7,7%. Причём падение началось ещё до эпидемии из-за бестолковой политики правительства», – подчеркнул парламентарий.

Также, по его словам, власть так и не выполнила своих обещаний медикам, до сих пор не прекращён второй этап медреформы, отсутствует понимание выхода страны из карантина. «Большинство медиков до сих пор не получили обещанные доплаты в размере 300%. Из более 60 млрд грн., выделенных на борьбу с коронавирусом, по состоянию на прошлую неделю было освоено чуть более 2%. Власть фактически прячет эти расходы, чтобы скрыть дефицит бюджета, поскольку недополучение плановых поступлений в бюджет огромно. Отсутствует программа правительства по выходу страны из карантина. Что будет с экономикой и людьми неизвестно», – отметил оппозиционный политик.

«Мне очень хотелось бы, чтобы наши граждане трезво посмотрели на ситуацию и на предстоящих местных выборах дали соответствующую оценку нынешней власти и её бестолковым действиям, которые ведут страну к экономической и социальной катастрофе», – резюмировал Николай Скорик.