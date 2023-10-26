В США спикером Палаты представителей избран Джонсон, не поддерживающий Украину

Президент США Джо Байден 25 октября поздравил республиканца Майка Джонсона с избранием на должность спикера Палаты представителей США и призвал его содействовать принятию пакета дополнительного финансирования, в котором в том числе предусмотрена помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Он напомнил, что ранее подтвердил готовность работать с любым спикером нижней палаты Конгресса, кем бы он ни был.

Джонсон, состоявший на втором сроке в должности вице-председателя Республиканской конференции Палаты представителей, одержал победу в голосовании, получив 220 голосов против 209 голосов своего конкурента Хакима Джеффриса.

«Демократия иногда бывает беспорядочной. Республиканское большинство в Палате представителей единственное», — сказал Джонсон журналистам после своего выдвижения.

Республиканцы Палаты представителей надеются, что Джонсон сможет провести их через ряд законодательных и политических мин в ближайшие недели и месяцы.

51-летний Майк Джонсон сейчас работает в комитетах Палаты представителей по правосудию и вооружённым силам. В 2017 году Джонсон являлся членом Палаты представителей штата Луизиана и адвокатом по конституционному праву, работал ведущим ток-шоу и профессором колледжа.

В 2020 году Джонсон помогал Трампу в попытках упразднить результаты президентских выборов. Известен как сторонник экс-президента США Дональда Трампа и противник дополнительной помощи Украине.

Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

«Мы не должны отправлять ещё $40 млрд за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил стараются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи отчаянно пытаются свести концы с концами, не имея достаточного контроля над тем, куда пойдут деньги», – заявлял Джонсон в мае 2022 года, объясняя своё голосование против продолжения помощи Украине.

Одесса News информировала, что 20 октября президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации, в котором объяснил, почему для Соединённых Штатов жизненно важно продолжать поддержку Украины в войне против России.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy