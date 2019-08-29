Свитолина вышла в третий круг US Open

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина пробилась в третий круг заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Во втором круге соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 1 час 53 минуты обыграла экс-первую «ракетку» мира, пятикратную чемпионку Уимблдона и двукратную победительницу Открытого чемпионата США американку Винус Уильям — 6:4, 6:4, сообщает XSport.



За выход в четвёртый круг турнира Свитолина встретится с победительницей матча между посеянной под 32-м номером одесситкой Даяной Ястремской и шведкой Ребеккой Петерсон.

Как сообщала Одесса News, US Open-2019 пройдёт до 8 сентября. Ещё одна наша землячка — одесситка Екатерина Козлова — проиграла американке Тейлор Таунсенд и продолжит участие в этих престижных соревнованиях уже в парном разряде.