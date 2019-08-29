Богатырёва арестована под залог в 6 миллионов

28 августа Печерский райсуд Киева арестовал экс-министра здравоохранения времён Виктора Януковича Раису Богатырёву с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Соответствующее решение приняла судья Светлана Смык, сообщает Укринформ.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить. Применить к Богатырёвой Раисе Васильевне меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривен», — объявила судья.

Она добавила, что на Богатырёву в случае внесения залога возлагается обязанность являться к следователю по первому вызову и не отлучаться с места жительства.

Отмечается, что залог за Богатырёву в ближайшее время внесёт народный депутат Вадим Новинский, о чём сообщила журналистам бывший министр юстиции Елена Лукаш.

«Залог внесёт Вадим Новинский в ближайшее время. Раиса Васильевна вернётся к своей семье, будет на свободе и сможет защищать своё имя в судах», — сказала Лукаш.

По её словам, Богатырёва всегда присутствовала на всех процессах над политиками, а теперь пришло время других политиков её поддержать.

Как сообщала Одесса News, министр здравоохранения времён Виктора Януковича Раиса Богатырёва 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратура Киева была обязана закрыть уголовное производство против Богатырёвой, поскольку, по заключениям суда, по делу истёк срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

Раиса Богатырёва с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года — министром здравоохранения Украины. В октябре 2014 года объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск.

Богатырёву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Фото: Укринформ