В Одессе задержан 48-летний мужчина, регулярно насиловавший жену и двух дочерей

В Одессе правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Об издевательствах мужчины над своей семьёй в правоохранительные органы сообщили посторонние люди, — говорится в полицейской информации.

«Сами жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем, что держали всё в тайне не один год», — сообщает полиция.

Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал развращать, когда им было по 13 и 16 лет. Пока было возможно, он убеждал девочек в том, что всё, что с ними происходит, является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания.

По словам девушек, они не решались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что очень его боялись (одна из них находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве). Впрочем, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника.

Отмечается, что сейчас в уголовном производстве, начатом по факту изнасилования, продолжается досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившие одну из его дочерей покончить с жизнью. Сейчас эта информация проверяется.

Как сообщала Одесса News, 26 января 2021 года 42-летний житель одного из сёл Раздельнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 56-летнюю односельчанку и её 26-летнюю дочь, применив к ним насилие.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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