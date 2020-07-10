Одесские полицейские устанавливают обстоятельства избиения активиста

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства избиения лидера общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко, которое произошло средь бела дня 9 июля в Одессе.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

Нападение на активиста, которое полиция называет «инцидентом», произошёл на площади 10 Апреля, когда 31-летний одессит переходил дорогу. «Именно в этот момент неизвестный злоумышленник неожиданно сзади нанёс несколько ударов в голову последнему, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Туда была вызвана карета скорой медицинской помощи. С пострадавшим проводились первоочередные следственные действия.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

Друзья пострадавшего связывают нападение на него с активной общественной жизнью.

«Нападение однозначно связано с активной общественной деятельностью Владимира. Владимир председатель ОО «Спільна мета», которая вчера получила запрет суда на строительство ЖК Граф у моря, неделю назад запрет на строительство ЖК Калипсо, а еще ранее запрет на ЖК Ля Мер. Кстати сегодня Владимир принимал участие в акции протеста на 13 станции Большого фонтана против указанных застроек! Кроме того, вчера были демонтированы незаконные шлагбаумы на 13 станции и у пляжа Ланжерон, поэтому нападение могло произойти и из-за этого», — говорится в сообщении на страничке организации в Facebook.

Сейчас Владимир Савченко находится на стационарном лечении в больнице. На его странице в Facebook размещена копия консульи=тативного вывода медицинских специалистов, осматривавших Савченко.

Как сообщала Одесса News, в последние дни общественная организация, возглавляемая Владимиром Савченко, проводит активную работу по противодействию незаконной застройке побережья.

2 июля, накануне приезда в Одессу Президента Украины, ОО «Спільна мета» обнародовала заявление, в котором предупредила, что «если власти не прекратят работы на незаконных стройках и не откроют уголовное производство по невыполнению решению суда, одновременно будут перекрыты множество пешеходных переходов по Одессе и трассах».