От коронавируса в Одессе умерла ещё одна пациентка

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 10 июля в Одессе лабораторно подтверждено 473 случая COVID-19 среди одесситов.



За последние сутки в городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания.

По данным на утро 10 июля, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 68 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице восемь человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, два пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 58 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице получает лечение девочка возрастом 8 лет. Ещё десять детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

9 июля зарегистрирован летальный случай у одесситки в возрасте 75 лет с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. Пациентка с пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями в тяжелом состоянии находилась в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы, получала кислородную поддержку в режиме СИПАП.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели трое жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 298 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 164 одессита.

Как сообщала Одесса News, на утро 10 июля в одесском регионе подтверждено заболевание у 2 108 человек.