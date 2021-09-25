В Одессе дан старт велоралли «100 километров по Поясу Славы»

25 сентября в Одессе стартовало велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы».

Об этом событии передаёт корреспондент Одесса News.

Отмечается, что маршрут проходит по южной части Пояса Славы — цепи монументов, возведённых в 1964-1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

Велоралли стартовало у Мемориала «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко.

Далее участники велоралли двинулись по маршруту: улицы Большая Арнаутская — Разумовская — Объездная дорога — Ренийская дорога — сс. Мирное-Марьяновка- Доброалександровка-Барабой-Санжейка-Молодёжное-Бурлачья Балка-Старая Люстдорфская дорога-жилой массив «Черноморка»-Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).



Участников велоралли сопровождают кареты скорой помощи, а также мотоциклисты из Службы экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО). Свои мотоциклы для сопровождения СЭМПО предоставил представитель BMW в Одессе «Эмералд Моторс».

Проведение мероприятий предусмотрено с соблюдением противоэпидемических мер и карантинных ограничений.

Как отмечает наш корреспондент, сегодня стартовал также 48-й традиционный туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы». Одесса News рассказала о мероприятиях выходных дней 25-26 сентября в Одессе.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod