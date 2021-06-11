11 июня начинается ЕВРО-2020 (расписание матчей)

С 11 июня по 11 июля на футбольных полях Европы состоится финальная стадия чемпионата континента ЕВРО-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на один год.

Сборная Украины на групповом этапе Евро выступит в Амстердаме и Бухаресте. Соперниками подопечных Андрея Шевченко в квартете С будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Расписание матчей футбольного Евро-2020:

Групповой этап

11 июня

Группа A. 22.00 (время киевское). Турция — Италия. Место проведения — Рим

12 июня

Группа A. 16.00. Уэльс — Швейцария. Баку

Группа B. 19.00. Дания — Финляндия. Копенгаген

Группа B. 22.00. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург

13 июня

Группа D. 16.00. Англия — Хорватия. Лондон.

Группа C. 19.00. Австрия — Северная Македония. Бухарест

Группа C. 22.00. Нидерланды — УКРАИНА. Амстердам

14 июня

Группа D. 16.00. Шотландия — Чехия. Глазго

Группа E. 19.00. Польша — Словакия. Санкт-Петербург

Группа E. 22.00. Испания — Швеция. Севилья

15 июня

Группа F. 19.00. Венгрия — Португалия. Будапешт

Группа F. 22.00. Франция — Германия. Мюнхен

16 июня

Группа B. 16.00. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург

Группа A. 19.00. Турция — Уэльс. Баку

Группа A. 22.00. Италия — Швейцария. Рим

17 июня

Группа C. 16.00. УКРАИНА — Северная Македония. Бухарест

Группа B. 19.00. Дания — Бельгия. Копенгаген

Группа C. 22.00. Нидерланды — Австрия. Амстердам

18 июня

Группа E. 16.00. Швеция — Словакия. Санкт-Петербург

Группа D. 19.00. Хорватия — Чехия. Глазго

Группа D. 22.00. Англия — Шотландия. Лондон

19 июня

Группа F. 16.00. Венгрия — Франция. Будапешт

Группа F. 19.00. Португалия — Германия. Мюнхен

Группа E. 22.00. Испания — Польша. Севилья

20 июня

Группа A. 19.00. Италия — Уэльс. Рим

Группа A. 19.00. Швейцария — Турция. Баку

21 июня

Группа C. 19.00. Северная Македония — Нидерланды. Амстердам

Группа C. 19.00. УКРАИНА — Австрия. Бухарест

Группа B. 22.00. Россия — Дания. Копенгаген

Группа B. 22.00. Финляндия — Бельгия. Санкт-Петербург

22 июня

Группа D. 22.00. Чехия — Англия. Лондон

Группа D. 22.00. Хорватия — Шотландия. Глазго

23 июня

Группа E. 19.00. Словакия — Испания. Севилья

Группа E. 19.00. Швеция — Польша. Санкт-Петербург

Группа F. 22.00. Германия — Венгрия. Мюнхен

Группа F. 22.00. Португалия — Франция. Будапешт

Плей-офф

1/8 финала

26 июня

Матч 1. 19.00. 2А (второе место группы A) — 2B (второе место группы B). Амстердам

Матч 2. 22.00. 1A — 2C. Лондон

27 июня

Матч 3. 19.00. 1C — 3D/E/F. Будапешт

Матч 4. 22.00. 1B — 3A/D/E/F. Севилья

28 июня

Матч 5. 19.00. 2D — 2E. Копенгаген

Матч 6. 22.00. 1F — 3A/B/C. Бухарест

29 июня

Матч 7. 19.00. 1D — 2F. Лондон

Матч 8. 22.00. 1E — 3A/B/C/D. Глазго

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1. 19.00. Победитель матча 6 — победитель матча 5. Санкт-Петербург

Четвертьфинал 2. 22.00. Победитель матча 4 — победитель матча 2. Мюнхен

3 июля

Четвертьфинал 3. 19.00. Победитель матча 1 — победитель матча 3. Баку

Четвертьфинал 4. 22.00. Победитель матча 8 — победитель матча 7. Рим

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1. 22.00. Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2. Лондон

7 июля

Полуфинал 2. 22.00. Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3. Лондон

Финал

11 июля

22.00. Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2. Лондон.

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Все матчи Евро-2020 будет транслировать компания «Медиа Группа Украина» — телеканалы «Футбол 1/2/3» и «Украина».

Одесса News сообщала о скандале вокруг формы игроков национальной сборной Украины.

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