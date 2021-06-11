11 июня начинается ЕВРО-2020 (расписание матчей)

С 11 июня по 11 июля на футбольных полях Европы состоится финальная стадия чемпионата континента ЕВРО-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на один год.
Сборная Украины на групповом этапе Евро выступит в Амстердаме и Бухаресте. Соперниками подопечных Андрея Шевченко в квартете С будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
Расписание матчей футбольного Евро-2020:
- Групповой этап
11 июня
Группа A. 22.00 (время киевское). Турция — Италия. Место проведения — Рим
12 июня
Группа A. 16.00. Уэльс — Швейцария. Баку
Группа B. 19.00. Дания — Финляндия. Копенгаген
Группа B. 22.00. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург
13 июня
Группа D. 16.00. Англия — Хорватия. Лондон.
Группа C. 19.00. Австрия — Северная Македония. Бухарест
Группа C. 22.00. Нидерланды — УКРАИНА. Амстердам
14 июня
Группа D. 16.00. Шотландия — Чехия. Глазго
Группа E. 19.00. Польша — Словакия. Санкт-Петербург
Группа E. 22.00. Испания — Швеция. Севилья
15 июня
Группа F. 19.00. Венгрия — Португалия. Будапешт
Группа F. 22.00. Франция — Германия. Мюнхен
16 июня
Группа B. 16.00. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург
Группа A. 19.00. Турция — Уэльс. Баку
Группа A. 22.00. Италия — Швейцария. Рим
17 июня
Группа C. 16.00. УКРАИНА — Северная Македония. Бухарест
Группа B. 19.00. Дания — Бельгия. Копенгаген
Группа C. 22.00. Нидерланды — Австрия. Амстердам
18 июня
Группа E. 16.00. Швеция — Словакия. Санкт-Петербург
Группа D. 19.00. Хорватия — Чехия. Глазго
Группа D. 22.00. Англия — Шотландия. Лондон
19 июня
Группа F. 16.00. Венгрия — Франция. Будапешт
Группа F. 19.00. Португалия — Германия. Мюнхен
Группа E. 22.00. Испания — Польша. Севилья
20 июня
Группа A. 19.00. Италия — Уэльс. Рим
Группа A. 19.00. Швейцария — Турция. Баку
21 июня
Группа C. 19.00. Северная Македония — Нидерланды. Амстердам
Группа C. 19.00. УКРАИНА — Австрия. Бухарест
Группа B. 22.00. Россия — Дания. Копенгаген
Группа B. 22.00. Финляндия — Бельгия. Санкт-Петербург
22 июня
Группа D. 22.00. Чехия — Англия. Лондон
Группа D. 22.00. Хорватия — Шотландия. Глазго
23 июня
Группа E. 19.00. Словакия — Испания. Севилья
Группа E. 19.00. Швеция — Польша. Санкт-Петербург
Группа F. 22.00. Германия — Венгрия. Мюнхен
Группа F. 22.00. Португалия — Франция. Будапешт
- Плей-офф
1/8 финала
26 июня
Матч 1. 19.00. 2А (второе место группы A) — 2B (второе место группы B). Амстердам
Матч 2. 22.00. 1A — 2C. Лондон
27 июня
Матч 3. 19.00. 1C — 3D/E/F. Будапешт
Матч 4. 22.00. 1B — 3A/D/E/F. Севилья
28 июня
Матч 5. 19.00. 2D — 2E. Копенгаген
Матч 6. 22.00. 1F — 3A/B/C. Бухарест
29 июня
Матч 7. 19.00. 1D — 2F. Лондон
Матч 8. 22.00. 1E — 3A/B/C/D. Глазго
- Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1. 19.00. Победитель матча 6 — победитель матча 5. Санкт-Петербург
Четвертьфинал 2. 22.00. Победитель матча 4 — победитель матча 2. Мюнхен
3 июля
Четвертьфинал 3. 19.00. Победитель матча 1 — победитель матча 3. Баку
Четвертьфинал 4. 22.00. Победитель матча 8 — победитель матча 7. Рим
- Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1. 22.00. Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2. Лондон
7 июля
Полуфинал 2. 22.00. Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3. Лондон
- Финал
11 июля
22.00. Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2. Лондон.
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Все матчи Евро-2020 будет транслировать компания «Медиа Группа Украина» — телеканалы «Футбол 1/2/3» и «Украина».
Одесса News сообщала о скандале вокруг формы игроков национальной сборной Украины.
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