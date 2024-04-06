Ермак: «Украина приближается к критическому моменту»

Для Украины крайне важно, чтобы США разблокировали предоставление военной помощи Киеву до конца текущего месяца.

Об этом в опубликованном 4 апреля интервью Politico заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его мнению, представители Республиканской партии США осознают, что «диктаторы никогда не останавливаются добровольно – их нужно останавливать».

Ермак подчеркнул, что «Украина приближается к критическому моменту» и промедление с восстановлением поддержки со стороны США стоит жизней украинцев.

По его словам, удары, которым Украина подвергается в последние три недели, являются частью кампании страны-агрессора РФ по подготовке к масштабному наступлению. Его наиболее вероятной целью может стать Харьков.

Комментируя нанесение ударов по энергетическим объектам России, Ермак отметил, что Украина должна разрушить критически важную инфраструктуру оккупантов, поскольку «единственный язык, который они понимают, – это сила».

Одесса News информировала, что в марте 2024 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что промедление с предоставлением помощи Украине приводит к негативным последствиям на поле боя. В апреле он заявил: «Мы видим постоянное наращивание российского военного потенциала».

Путин в марте 2024 года утверждал, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.

Президент Франции Макрон заявил в марте 2024 года поляки, литовцы, эстонцы, латыши, румыны, болгары ни на секунду не могут остаться в мире в случае победы Путина над Украиной. «Я даже не говорю о Молдове».

«Задержки в получении помощи США несут Украине всё большие риски в борьбе с агрессией России», — заявил в марте 2024 года спикер американского министерства обороны Патрик Райдер.

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