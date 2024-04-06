Сырский: Ситуация в районе проведения операции Сил обороны остаётся сложной

Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Враг продолжает ведение наступательных действий днём и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники, сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По данным Главкома, на отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском – в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки. Наиболее жёсткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск», — информирует Сырский.

Часовой Яр остаётся под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населённый пункт потерпели неудачу, — подчёркивает Главком.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остаётся напряжённой.

Так, на Лиманском направлении противник ведёт локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Весёлого; на Ореховском – в районах Работиного и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки. Но успеха на этих направлениях нет.

В то же время, по данным Сырского, на Купянском и Лиманском направлениях «мы имеем и определённый тактический успех. Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике».

Одесса News информировала, что 5 и 6 апреля российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам Украины.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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