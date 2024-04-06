Порт Южный: Одним судном вывезено 195,7 тысяч тонн экспортных грузов

Рекордные 195,7 тысячи тонн на одном судне экспортировали из порта «Южный».

Об этом в Facebook сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Это судно — CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы — стало самым большим судном среди всех заходивших в украинские порты после начала полномасштабного вторжения. Его длина составляет 300 метров, ширина – 50 метров, дедвейт – более 203 тысяч тонн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 6 апреля более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей «Зерновой инициативы» за год её существования.

«Украинским коридором прошло уже 1286 судов, экспортировавших 25 миллионов тонн агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 135 суден, которые должны экспортировать 4 миллиона тонн грузов», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «команда Министерства прилагает много усилий по обеспечению стабильного движения экспорта морским транспортом и выхода на показатели до 2022 года. Украинский коридор является эффективным логистическим путём, ритмичная работа которого – результат совместных усилий государства, Объединённых Сил Обороны и всей морской инфраструктурной команды».

Одесса News информировала о возобновлении контейнерных перевозок Чёрным морем из портов Большой Одессы.

фото: Мининфраструктуры/Facebook

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