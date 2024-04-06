Warner Bros. анонсировала пятую часть «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала выход пятой части фильма «Матрица», режиссёром которой будет сценарист «Марсианина» Дрю Годдард.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Variety.

Отмечается, что это первый фильм франшизы, режиссёрами которого не будут Лана и Лилли Вачовски. Годдард также выступит в качестве продюсера, а Лана Вачовски станет исполнительным продюсером фильма.

Пока неизвестно, вернутся ли к исполнению главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые играли Нео и Тринити в предыдущих частях «Матрицы».

Подробности сюжета пятой части франшизы не разглашаются, однако президент студии Warner Bros. Джесси Эрман рассказал, что история продвинется в мир фэнтези, не удаляясь от основы, которая сделала серию успешной.

«Дрю пришёл к Warner Bros. с новой идеей, которая, как все мы верим, станет невероятным способом продления мира «Матрицы», чествуя то, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад и предлагая уникальный взгляд», — отметил Эрман.

Для справки. Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году и считается одним из самых влиятельных научно-фантастических фильмов всех времён.

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