Унесённые ветром: в «Тузловских лиманах» массовая гибель божьих коровок

Сотни тысяч божьих коровок, которые смогли долететь через Тузловские лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках, в камышах Национального природного парка, но от сильных ливней и ураганных ветров они погибли.

Подробности произошедшего приводит в своей статье в Facebook одесский учёный, доктор биологических наук Иван Русев.

«Божьи коровки мигрировали через лиманы в поисках тли — своей основной пищи. После шквальных ураганов и ливней на побережье «Тузловских лиманов» было насчитано почти 2 миллиона погибших ярко окрашенных жуков. Им не повезло», — сообщает эколог.

Божья коровка семиточечная (лат. Coccinella septempunctata) — самый распространённый вид семейства божьих коровок из отряда жёсткокрылых. Этот красивый жук является исконным жителем Украины. Он издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством, благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлю и других вредных насекомых.

Этот жук, пишет Русев, считался у древних славян символом солнца и добрых внеземных сил, ведь они просто обожают собираться в освещённых местах и ​​часами греться крупными компаниями. Когда тли становится мало, они вынуждены мигрировать. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать всё, что попадается им на пути.

Взрослые жуки зимуют в защищённых местах вблизи дикой природы, где они питаются и размножаются. Весной, только появившись, жуки начинают питаться тлёй прежде, чем начать откладывать яйца. В сезон от одного до трёх месяцев (весной и ранним летом) самка откладывает от 200 до 1000 яиц. Яйца сравнительно больших размеров (длиной 0,8-1,2 мм) обычно откладываются вблизи добычи небольшими кучками (от 25 до 85 штук) в защищённых местах на листьях или веточках. Личинка из одного миллиметра за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от наличия добычи — тли. Взрослая божья коровка при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей.

Иван Русев запечатлел, как маленькие жучки изо всех сил держались за любую опору, чтобы переждать ветер, но многим не повезло и они сами стали добычей.

«Это природа и водоворот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в солёных лиманах множество», — резюмирует эколог.



Одесса News рассказывала о нашествии в Одесскую область опасных вредителей — западного кукурузного жука и южноамериканской томатной моли.

Фото: Facebook/Иван Русев

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