В Одесской области сожгли растительность на площади 8800 м2, заплатили штраф — 6120 грн

Представителями Службы спасения и правоохранителями Одесской области были привлечены к административной ответственности два правонарушителя, по вине которых сожжена растительность на общей площади 8 800 квадратных метров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Большинство граждан думают, что их минует ответственность за «небольшие» правонарушения. Но это не так! Представителями Службы спасения и правоохранителями были привлечены к административной ответственности по ст. 77-1 КУоАП (штраф в размере — 6 120 гривен) два правонарушителя, решивших сжечь сухую растительность и кустарники, в результате чего было уничтожено 8800м2 украинской земли за пределами сёл Малая Александровка и Флора Подольского района», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что «сжигание сухой травы и растительности может привести не только к пожарам, но и к гибели людей» и напомнили, что «штраф — это малейшее наказание за сжигание сухой растительности».

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года спасатели ликвидировали пожар на полях фильтрации площадью 5000 м² в Суворовском районе Одессы по улице Хаджибейская дорога.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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