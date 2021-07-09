Куда пойти в Одессе на выходных 10-11 июля

Выходные дни в Одессе 10-11 июля будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и…

Выбор, как всегда, за Вами!

10 июля в Зелёном театре прозвучит концерт Национального одесского филармонического оркестра и народного артиста Украины Хобарта Эрла — виртуозного и любимого одесситами коллектива. Вас ждёт личная встреча с самыми яркими классическими мелодиями, незабываемое общение с Хобартом Эрлом, а также погружение в мир прекрасного. Этот концерт — идеальное событие, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под открытым небом Зелёного театра. Цена билетов от 100 до 500 гривен. Приходите к 20:00.

10 июля «блошиный рынок» переместится в сердце фестивальной Одессы – Зелёный театр. Здесь можно будет покопаться в артефактах прошлого и приобрести винтажную вещицу. Организаторы обещают, что на ярмарке можно будет найти раритетные и странные вещи, яркие или минималистичные аксессуары, как на каждый день, так и для спонтанной вечеринки. Посетители смогут не только приобрести понравившуюся вещь, но и узнать её историю. Собранные от продажи деньги будут направлены на покупку оборудования для детских больниц Одессы. Локация: терраса возле Umberto Eco-Shop. Приходите к 12:00. Стоимость участия — 300 грн.

10 июля Одесский Театр на Чайной приглашает посмотреть чёрную комедию «Вертикальная женщина». Артисты попытались честно рассказать о простом желании каждой женщины быть счастливой. Ограничение по возрасту 16+. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 120 грн.

10-11 июля в Музее западного и восточного искусства арт-проект художницы IraVish «Куклы. Познание мира». Проект посвящён исследованию вопроса значения кукол в жизни ребёнка, их влиянию на формирование детского сознания. В живописной части проекта художница показывает как девочки познают мир, проигрывая с куклами социальные и общественные роли. Однако с помощью кукол происходит и манипуляция сознанием, формирование клишированного типа восприятия реальности. Для проекта художница создала около 20-ти портретов обнажённых кукол.

10-11 июля две велосипедные гонки: ХХ велосипедная гонка «Мемориал Уточкина», посвящённая памяти выдающегося одессита, велогонщика Сергея Уточкина, и традиционная велогонка Odesa Grand-Prix. Торжественная церемония открытия велогонок 10 июля в 08:30 по адресу: г. Одесса, ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского; 11 июля в 08:30 по адресу: г. Одесса, ул. Ланжероновская (пл. Театральная). Маршрут соревнований ХХ традиционной велосипедной гонки «Мемориал Уточкина» (10 июля): ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского — стадион «Черноморец» (Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко) — пер. Нахимова — ул. Маразлиевская — ул. Троицкая — ул. Маразлиевская угол пер. Сабанского. Маршрут соревнований Международной велосипедной гонки Odesa Grand-Prix (11 июля): ул. Ланжероновская (пл. Театральная) — ул. Ришельевская — ул. Еврейская — ул. Пушкинская — ул. Ланжероновская (пл. Театральная).

10-11 июля в галерее ARTODESSA творческий фотопроект именитого одесского фотохудожника Бориса Бухмана «Монолог Диалог». Автор посвятил свой проект людям. В экспозиции представлены портреты и жанровые сценки из жизни, которые помогают высказаться и быть услышанным.

11 июля Международный аэропорт «Одесса» и авиакомпания Run Ukraine объявляют уникальный спортивный забег на 5 км по новой взлётно-посадочной полосе «ODS New RWY Run 2021». Стань одним из 300 бегунов, которые смогут преодолеть маршрут, ещё не доступный даже самолётам! Регистрация уже начата: ods-new-rwy.runukraine.org. Вперёд, за незабываемыми впечатлениями, новыми победами и памятными медалями! Полученные средства будут переданы на добрые дела благотворительному фонду «Корпорация монстров».

11 июля на Аллее футбольной славы у центрального входа на стадион «Черноморец» работает фан-зона, где можно поболеть за финалистов ЕВРО-2020, которые в 22 часа сойдутся в последнем футбольном поединке Чемпионата Европы. Трансляция матча пройдёт на экране размером 8 на 4 метра. В перерывах между таймами болельщиков ждёт розыгрыш ценных призов и зона фуд-корт. Вход свободный.

11 июля на одесском Морвокзале концерт всегда улыбающегося и позитивного DZIDZIO. Удивительный исполнитель, который не только поднимет настроение и зарядит позитивом, но и представит шоу феноменальной постановки. Цена билетов от 290 до 850 гривен. Приходите в воскресенье к 20:00.

11 июля в парке Шевченко покажут бесплатное уличное представление «Три тотема» от компании Les Quidams. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Французская весна 2021» при поддержке посольства Франции в Украине. На представлении посетители увидят, как загадочные тени, источающие свет, оживают и начинают танцевать. Приходите к 20:30. Вход свободный.

До 12 июля выставка творческих работ украинского художника Дмитрия Штеникова «Моя цветущая Украина» в КУ «Городская художественная галерея» (ул. Успенская, 4б).

До 16 июля в Музее восковых фигур (ул. Ришельевская, 4) выставка картин Виктора и Юрия Осетенко «Храмы. Духовность Одессы». Выставка знакомит с культовыми сооружениями города, храмами и церквями Одессы.

До 7 августа в галерее Invogue#Art (Екатерининская, 25) работает выставка Наташи Шульте «КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА». Серия живописных работ и видео позволяют увидеть крупным планом лица, искажённые то ли болью, то ли удовольствием.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Grad.ua, Таймер