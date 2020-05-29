Куда пойти в Одессе на выходных 30-31 мая

В выходные дни 30-31 мая можно не только держать руку на дистанционном пульте, лёжа на диване, но и совершить прогулки в культурные учреждения, которые уже открыли свои двери, благодаря карантинным послаблениям.

Как всегда, выбор за Вами!

30-31 мая Художественный музей на ул. Софиевской, 5а в Одессе будет пускать в залы постоянных экспозиций небольшие группы посетителей. Сотрудники музея приглашают посетить выставки «Суровые и стильные» и «Виктор Маринюк. Жить внимательно». Требования к походу в музей: максимальное количество гостей не может превышать 30 человек в течение часа; измерение температуры бесконтактным способом при входе; обязательное ношение защитной маски; проветривание помещений каждые 30 минут.

30-31 мая Одесский зоопарк открыт для посещений. Начало работы – с 9:00. Все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами. Коллектив зоопарка постарается обеспечить гостям максимально комфортные условия пребывания.

30-31 мая Одесский ботанический сад национального университета им. И.И. Мечникова приглашает на свою новую территорию по адресу: Французский бульвар, 48/50. Посещать можно небольшими группами по 2-3 человека. Экскурсии пока не проводятся.

30 мая желающие смогут пройтись по местам «боевой славы» одесского криминалитета и узнать, какие лохотроны действовали в городе в 90-х. Участникам экскурсии расскажут истории о том, как одесситы обманули экспертов Лувра, как работали мошенники в 80-90-х годах, где жили прототип Джеймса Бонда и Мишка Япончик. Также в программе – игры в «Напёрстки» и криминальное оригами. Старт в 11:30 возле памятника Бабелю (на углу улиц Ришельевской и Жуковского). Стоимость участия – 150-250 грн. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 063 477 20 35.

30-31 мая Музей современного искусства Одессы вновь приглашает одесситов и гостей города в свои залы, открывшиеся после карантина. Возобновили свою работу постоянная музейная экспозиция в главном здании МСИО и выставочный зал. Режим работы: среда — суббота — с 12:00 до 19:00; воскресенье с 12:00 до 18:00.

31 мая Одесский литературный музей можно посетить бесплатно. Такая акция проходит каждое последнее воскресенье месяца. Посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией музея, а также с тематическими выставками. Сотрудники ОЛМ ждут в гости всех, кто интересуется историей литературы и Одессы. В музее действует постоянный бесплатный вход для ветеранов ВОВ, АТО, инвалидов, военнослужащих срочной службы, детей в возрасте до 7 лет и сотрудников музеев Украины.

По 5 июня Координационный центр по предоставлению правовой помощи проводит онлайн-конкурс детских рисунков «Страна моих прав». Участники – дети до 18 лет. Принять участие в конкурсе, узнать об условиях участия, ознакомиться с детскими работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном сайте конкурса http://art-konkurs.legalaid.gov.ua Тема рисунков – права детей. Чтобы подать работу на конкурс, дети с помощью родителей должны зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или сканированную копию рисунка. После прохождения модерации она появится на сайте для дальнейшего голосования.

По 7 июня VII ЧИЛДРЕН КИНОФЕСТ для детей и подростков пройдёт в режиме онлайн. В конкурсную программу вошли фильмы для аудитории в возрасте от четырёх лет. Внеконкурсная программа фестиваля продолжит знакомить юных зрителей с историей кинематографа. Также в рамках фестиваля, уже в четвертый раз, состоится конкурс детских фильмов, победитель которого получит приз 10 тысяч гривен. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Следить за мероприятиями в рамках кинофеста можно будет на его официальном сайте.

До 7 июня в галерее ArtOdessa выставка «Искусство в кофейных тонах». Все экспонаты выставки так или иначе связаны с темой кофе – это изображение кофейных чашек, кофеварок, кофейников, аксессуаров, дополняющих этот ритуал и самих кофеманов, потягивающих ароматный напиток.

До 19 июня для тех, кто за период карантина истосковался по красоте, ждут в галерее «Сады Победы». Здесь открылась выставка «Flora», на которой представлены работы Елены и Владимира Ильичёвых. Все работы созданы в авторской технике «Blade&Socks», (с помощью носков).

До 30 июня в Музее западного и восточного искусства откроется первый посткарантинный проект. Это персональная экспозиция одесской художницы, автора джазового мурала возле Пересыпского моста Леси Вербы. Проект посвящён легендарным эмигрантам, которые создавали будущее и продвигали глобальные идеи в других странах. Выставку можно посещать небольшими группами, соблюдая условия карантина.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

Уютных выходных!