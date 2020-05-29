Одесские пиротехники уничтожили мины, хранившиеся погибшим «коллекционером»

Одесские пиротехники в Беляевском районе Одесской области уничтожили взрывоопасные предметы времён войны, найденные 27 мая после взрыва гранаты в доме погибшего «коллекционера» военных снарядов и гранат.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в с. Выгода Беляевского района на ул. Элеваторная произошёл взрыв гранаты в сарае, в результате которого погиб 47-летний мужчина — хозяин постройки.

28 мая при повторном выезде в это село пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В этот же день в специально отведённом месте найденные у погибшего в доме 4 миномётные мины калибра 82 мм и 1 ручную гранату Ф1 пять пиротехников уничтожили.

Подробности взрыва и пожара в сарае описывала Одесса News.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области