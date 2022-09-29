Госслужба чрезвычайных ситуаций запустит систему оповещения населения с 1 декабря

Тестирование системы экстренного оповещения Cell Broadcast завершено, в дальнейшем областные военно-гражданские администрации будут информировать население о реальных угрозах на местах.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Мы завершили тестирование по всей стране, которое проводили с 7 по 23 сентября. Всего за весь период тестирования мы отправили в каждом регионе восемь уведомлений», – сказал он.

В дальнейшем, с декабря текущего года, областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации. Вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям, рассказал Примуш.

После завершения военного положения экстренные уведомления будут отправлять областные госадминистрации, в составе которых будут специалисты этой системы. Также, в случае необходимости, есть возможность отправлять такие уведомления централизованно по всей Украине.

Примуш отметил, что тестирование новой системы экстренных уведомлений продемонстрировало её эффективность, в частности, сообщения к абонентам поступали в течение 20-30 секунд.

«В начале тестирования у нас был 41 процент покрытия абонентов, сейчас система достигла 67 процентов – это довольно неплохой показатель. Нам удалось настроить операционные системы большинства смартфонов и модели телефонов, выпущенных после 2015 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уведомления могли получать телефоны более старых версий», – рассказал чиновник.

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