Одесский чиновник ответит перед Законом за аферу с закупкой товаров для теробороны

Глава одной из райадминистраций Одессы будет отвечать перед Законом за закупку товаров для одесской территориальной обороны по втрое завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении главы одной из районных администраций Одессы по факту злоупотребления служебным положением.

Следствием установлено, что должностное лицо, выполняя заявку воинской части, закупило у предприятия спальные мешки, карематы и термобельё для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы по втрое завышенной цене. Из местного бюджета было выплачено лишних 715 тысяч гривен.

«В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба прокурором предъявлен гражданский иск. Материалы по законности действий предприятия-поставщика и пути получения им товаров выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года при вмешательстве Беляевской окружной прокуратуры предотвращены безосновательные расходы более 2,1 млн ​​грн из местного бюджета, а Болградской — на 643 тыс грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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