В Одессе мошенники за $35 тысяч обещали трудоустройство в прокуратуру

В Одессе правоохранителями разоблачены и задержаны мошенники, которые за 35 тыс долл. США обещали трудоустройство в прокуратуру.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Одним из мошенников оказался государственный исполнитель районного отдела государственной исполнительной службы в Одессе. Ему и его подельнику сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путём обмана и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды.

По данным следствия, госисполнитель, зная, что его знакомая желает принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности прокурора в одной из окружных прокуратур г. Одессы, предложил свою помощь в трудоустройстве. Для убедительности своего предложения он привлёк бывшего работника прокуратуры. Чиновник обещал за 35 тысяч долларов США, через якобы собственные знакомства в прокуратуре и при личном посредничестве своего сообщника, обеспечить получение ей должности прокурора. На самом деле, фигуранты преследовали цель завладеть этими деньгами путём обмана.

«Госслужащий был задержан при получении всей суммы неправомерной выгоды возле одного из торговых центров Одессы», — говорится в сообщении.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года Одесской областной прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного исполнителя Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции по факту её служебной халатности.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy