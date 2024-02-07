57 пожарных тушили огонь в общежитии в переулке Шампанском в Одессе

Вечером 6 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы в общежитии в переулке Шампанском.

Детали пожара сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на 13 спецмашинах пожарной техники 57 пожарных ГСЧС Одессы сразу же приступили к ликвидации пожара в комнате на 3-м этаже 13-ти этажного здания общежития.

«Звеном газодымозащитной службы по задымленным лестничным маршам эвакуированы 14 человек. Через 20 минут после поступления сообщения пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электроприборов. Детали и убытки устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре 5 февраля в одном из общежитий Рени Измаильского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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