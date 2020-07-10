За сутки одесским пиротехникам пришлось 5 раз выезжать на разминирование

За минувшие сутки пиротехники осуществили 5 выездов на изъятие и уничтожение взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в селе Сычавка Лиманского района, возле базы отдыха «София» местным жителем обнаружен 1 артснаряд калибром 76 мм. Группой пиротехнических работ снаряд был изъят и уничтожен.

В Ананьевском районе за пределами с. Жеребково местным жителем в лесном массиве найдено 2 артснаряда калибром 122 мм. Выехавшая группа пиротехнических работ оперативно обезвредила снаряды и уничтожила их.

Такая же участь постигла и артснаряд, найденный в Одессе по ул. Академика Вильямса, 67 жителем дома. Снаряд он обнаружил у дороги. Специалисты ГСЧС идентифицировали находку как артснаряд калибром 76 мм.

В этот же день поступило сообщение от комбайнёра об обнаружении в посадке за пределами с. Курган Беляевского района миномётной мины калибром 50 мм.

Также в Саратском районе за с. Розовка проведено плановое обследование территории на наличие взрывоопасных предметов военного лихолетья. При обследовании группой пиротехнических работ обнаружено 3 артснаряда калибра 105 мм, 2 артснаряда калибра 76 мм, 4 миномётные мины калибра 82 и 60 мм, 6 ручных гранат РГД-33, 32 подрывника к артснарядов. Их уничтожение запланировано на 11 июля.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года одесскими пиротехниками было обнаружено и уничтожено 50 миномётных мин и 6 артснарядов разного калибра времён Второй мировой войны в с.Яськи Беляевского района.