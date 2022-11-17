Одесская ОВА просит жителей области с пониманием отнестись к перебоям со светом

Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации информирует о ситуации с отключением электроснабжения в Одесской области.

По словам руководителя департамента Антона Шалигайло, «со вчерашнего дня в области происходят экстренные отключения света. Почасовые графики стабилизационных отключений, которые доводились ранее, сейчас не действуют. На сегодняшний день энергетики вынуждены выполнять аварийные отключения у значительной части потребителей города и области».

«Такие ограничения произведены во всех регионах страны. Причиной являются ракетные удары, нанесённые врагом по объектам энергетики, повлекшие за собой серьёзные нарушения в энергосистеме государства», — отметил директор Департамента.

Антон Шалигайло назвал ситуацию сверхсложной.

«Одесская ОВА просит с пониманием отнестись к сверхсложному положению дел в электроснабжении. Энергетики ДТЭК и Укрэнерго во взаимодействии с военной администрацией изыскивают возможность исправить ситуацию с длительностью и географией применения ограничений», — добавил чиновник.

Как сообщала Одесса News, к одесситам 17 ноября обратился мэр города Геннадий Труханов, призвавший «сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

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