Одесского таможенника подозревают в мошенничестве

Правоохранителями сообщено о подозрении государственному инспектору одного из отделов таможенного поста «Одесса-порт» Одесской таможни по фактам предоставления заведомо недостоверных доказательств в суд и мошенничества.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемый в апреле прошлого года был уволен с должности. Но с целью возобновления на работе и получения средств от государства за вынужденный прогул он подал в Одесский окружной административный суд недостоверные доказательства своего «незаконного» увольнения из таможни.

В частности, он предоставил суду копию Выписки из приказа о якобы его зачислении в списки личного состава в один из пограничных отрядов Госпогранслужбы, что стало основанием для удовлетворения его исковых требований: решением суда таможенник был восстановлен в должности и таможню обязали выплатить ему компенсацию в размере более 260 тыс гривен.

Однако установлено, что документы по зачислению госинспектора в ряды пограничников не регистрировались и не выдавались.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому в мошенничестве меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News сообщала, что одесские правоохранители разоблачили двух чиновников Дунайского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины и капитании Измаильского морского порта, которые, будучи членами квалификационной комиссии по подтверждению квалификации судноводителя, организовали коррупционную схему получения неправомерной выгоды за прохождение квалификационного экзамена и получение удостоверения судноводителя торгового судна.

Фото: Одесская облпрокуратура

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